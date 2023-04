Musei nazionali, accessi raddoppiati Oltre 2.600 solo per Villa Guinigi La direttrice MiC: “Trend ottimo“

Anche i musei nazionali sono sulla rampa di lancio, come ci conferma la direttrice, referente per il Mic (Direzione Regionale Musei della Toscana), dottoressa Luisa Berretti. “Il trend è veramente incoraggiante. Rispetto allo scorso anno i numeri dei visitatori di Villa Guinigi e Palazzo Mansi sono raddoppiati. Una tendenza che si conferma giorno dopo giorno, anche e sopratutto in occasione delle festvità“.

Le statistiche sono rivelatrici di un’effettiva crescita di interesse a riscoprire i tesori della nostra storia custoditi nelle antiche residenze cittadine. “Non ho ancora il dato di Palazzo Mansi ma intanto per Villa Guinigi posso dire che dal primo gennaio 2022 al 22 aprile 2022 i visitatori furono 1.237. Invece nello stesso periodo di quest’anno, quindi da gennaio a a aprile, la cifra è salita a 2.610. Un distacco importante e tutto al positivo, che non può farci che piacere“. Le occasioni per visitare i musei nazionali non mancano. A corto raggio, dopo le date di lunedì 24 e martedì 25, c’è ancora un’opportunità festiva strategica per visitare Villa Guinigi e Palazzo Mansi.

“A Lucca per il primo maggio – conferma la dottoressa Berretti –, come la maggior parte dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale musei della Toscana diffusi su tutto il territorio, saranno aperti anche i due musei nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi. In particolare a Palazzo Mansi si possono rivivere i fasti di una ricca famiglia di mercanti lucchesi tra saloni affrescati, splendidi arazzi magnificamente conservati, e una superba quadreria con dipinti delle più prestigiose scuole italiane e straniere - tra i quali si annoverano opere di Domenico Beccafumi, Pontormo, Domenichino, Tintoretto, Luca Giordano“.

E poi c’è Villa Guinigi, la quattrocentesca “residenza di delizie“. “Come rivela il nome stesso, Villa Guinigi fu la residenza del Signore di Lucca, Paolo Guinigi, marito di Ilaria del Carretto e da qui – sottolinea la direttrice dei musei nazionali – si snoda la storia della città, dall’VIII secolo a.C. al neoclassicismo e Jacopo della Quercia, Fra Bartolomeo, Giorgio Vasari, Guido Reni e Pompeo Batoni sono solo alcuni degli artisti rappresentati in museo“. Quindi un’occasione di apertura straordinaria da non perdere, per il primo maggio, dalle 9 alle 19.30, ultimo ingresso alle 18.30.

L.S.