Muro di Villa Bottini. Via al secondo lotto ma i lecci non si toccano

Muro di Villa Bottini, arriva finalmente il via libera della Conferenza dei servizi al secondo lotto di lavori per la sistemazione delle aree esterne alla villa del centro storico. L’intervento prevede non solo il restauro dell’area del ninfeo che si trova nel giardino della villa ma anche la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione, nuovi infissi per la torretta e appunto la messa in sicurezza di una parte del muro esterno che è da anni a rischio di cedimento.

Complessivamente, sono stati stanziati oltre 2,8 milioni di euro grazie a progetti del Pnrr con l’appalto che è stato assegnato nel luglio scorso e che ora ha ricevuto, all’interno del complesso iter, il via libera della Conferenza dei servizi grazie anche all’introduzione di alcune migliorie per rendere di minor impatto il progetto di consolidamento del muro perimetrale oggetto di numerose valutazioni. Con questo via libera, i lavori possono dunque cominciare.

Ancora da definire, invece, la questione dei lecci che si trovano proprio accanto al muro stesso: per essi va avanti il confronto con la Sovrintendenza nel tentativo di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di mettere in sicurezza il muro e la tutela delle piante presenti. Come si ricorderà, la questione dei lecci presenti e del loro possibile abbattimento sollevò numerose critiche negli scorsi anni.