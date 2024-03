Muratori in mattoni e manutentore elettrico Ditta edile specializzata cerca muratori con esperienza per restauro immobili di pregio a Lucca. Offerta lavoro a Barga con buona retribuzione e trasferte. Elettrotecnico richiesto per squadra operativa, diploma tecnico preferibile. Lavoro a tempo determinato con trasferte in Italia e all'estero. Contattare per info.