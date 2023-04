Muratore morto nell’incendio Ancora indagini

Non è ancora stata fissata la data delle esequie di Piero Agostini, l’uomo di 64 anni perito nell’incendio sviluppatosi al primo piano della sua abitazione, dove viveva da solo, in località Pegnana Bassa, sulla strada che sale verso il Saltello e Renaio. La salma di Agostini è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli esami che richiederà il medico legale e sembra probabile che verrà effettuata nei prossimi giorni anche l’autopsia; dunque per il momento resta impossibile stabilire la data dei funerali. Ancora la vaglio degli inquirenti anche l’esatta causa dell’incendio in cui purtroppo ha perso la vita l’ex muratore di Pegnana. Ancora sono in corso le indagini per stabilire da dove siano partite le fiamme che hanno in particolare devastato due stanze della casa, al primo piano, tra le quali la camera dove dormiva l’uomo. Per questo motivo l’abitazione (in foto Borghesi) resta per il momento sotto sequestro.

Luca Galeotti