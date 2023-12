Muratore in mattoni e ragioniere contabile

1 muratore in mattoni. Impresa edile della Garfagnana ricerca 1 operaio edile in possesso di patente C. Preferibile esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato, orario full time. Zona di lavoro: Camporgiano. Per candidature rivolgersi al tel. 0583.391319, e-mail: [email protected].

1 ragioniere contabile. Addettao contabile espertao - ragionierae - per operare in autonomia nella gestione delle contabilità semplificate e ordinarie, fatture elettroniche, registrazioni contabili prima nota, scritture assestamento per la predisposizione bilancio di esercizio, adempimenti periodici amministrativi e fiscali mediante utilizzo di programmi per la contabilità e dichiarativi (cu - 770 - iva - unico pf - sp). Se interessati, inviare cv a: [email protected].