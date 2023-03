“Murati in casa dagli assi viari“ La villetta dei sogni è un incubo

“Un muro di contenimento alto quattro metri a ridosso della casa per tenere in piedi la scarpata da cui passeranno i tir, sei finestre della villetta che saranno sigillate per contenere lo smog dei camion che passeranno all’altezza del secondo piano dell’abitazione. Tutto questo accadrà in via dei Tognetti a San Cassiano a Vico, con la realizzazione degli assi viari”.

Lo denuncia il consigliere comunale Daniele Bianucci, che sta proseguendo i suoi sopralluoghi nei punti più martoriati dalla previsione della nuova viabilità. In via Tognetti, Bianucci ha incontrato Luigi Stefanini e altri cittadini della zona.

“Quello che accadrà in questa strada coi nuovi assi viari ha dello stupefacente e del drammatico – spiega – Secondo la cartografia dell’Anas, la carreggiata passerà in mezzo ai giardini. Nel caso dell’abitazione della famiglia Stefanini, la scarpata è addirittura prevista a sei metri dalla porta di ingresso della casa, e sarà tenuta su da un muro di contenimento alto oltre quattro metri: ciò significherà che i tir in transito passeranno direttamente in prossimità del tetto. A causa del muro, sei finestre dell’immobile di Luigi Stefanini dovranno essere sostituite con vetri fissi per evitarne l’apertura, tanto saranno a ridosso dell’opera: in pratica, la famiglia sarà murata in casa, stretta dalla morsa dei camion. Da parte del signor Stefanini e di sua moglie ho raccolto tutta la disperazione: anche perché la casa è stata costruita direttamente da loro, grazie ad anni e anni di sacrifici“.

Bianucci racconta poi che gli Stefanini lo hanno accolto dicendo: “Vorremmo che tutti gli amministratori cittadini venissero a vedere i danni che provocheranno i nuovi assi”.

“Spero – chiosa Bianucci – che dopo di me, si recheranno sul posto anche il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali di maggioranza, che stanno incontrando ministri e sottosegretari, ma ancora non si capisce quali modifiche al progetto intendono pretendere e sfuggono invece ai confronti che noi chiediamo nelle commissioni preposte e che i cittadini domandano direttamente sul territorio”.

“I cittadini – copnclude il soncigliere di opposizione – mi hanno spiegato che il progetto iniziale degli assi prevedeva inizialmente il passaggio della carreggiata più a sud di via dei Tognetti con minore impatto sull’abitato - prosegue Bianucci - ma con la nuova edificabilità che è stata realizzata ad inizio anni duemila, la previsione della nuova strada di scorrimento è stata spostata appunto più a nord, perché il primo tracciato è stato bloccato dalle lottizzazioni completate nel frattempo nel corridoio previsto nel precedente regolamento urbanistico“.