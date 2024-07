“Murabilia“ nel segno della dalia. Alcune anteprime dell’evento

L’amore per le piante torna protagonista a Lucca con la 23ª edizione di Murabilia: la mostra mercato del giardinaggio di qualità e della cultura del verde che venerdí 6, sabato 7 e domenica 8 settembre riunisce i migliori espositori ed esperti del mondo del giardinaggio internazionale. Organizzata da Lucca Crea insieme al Comune di Lucca, propone 10 mostre ed esposizioni tematiche, 14 appuntamenti e laboratori dedicati ai bambini, oltre 30 incontri fra conferenze con gli esperti e novità editoriali, sui si aggiungono visite guidate, dimostrazioni dal vivo e workshop con i protagonisti del verde italiano e internazionale e la possibilità di visitare il magnifico Orto Botanico di Lucca, che ha superato i 200 anni d’età.

Il tema scelto quest’anno è “Up – Uno sguardo verso il cielo” cosí Murabilia pone al centro dell’attenzione l’importanza degli alberi e delle specie arboree su tutti i livelli possibili: dalla conoscenza delle singole specie alla cura, alla scoperta di quelli che sono i segnali di allarme che ci lanciano riguardo ai problemi ambientali oggi più sentiti che mai. Gli alberi e le piante in genere infatti sono vere sentinelle su temi come sicurezza ambientale e stabilità del suolo, fino a rivestire una fondamentale importanza anche in ambito urbano, per la capacità di mitigare le condizioni climatiche sempre più estreme.

In quest’ottica di scoperta del mondo verde spiccano gli ospiti di livello internazionale che portano al pubblico di Murabilia le loro più recenti esperienze: Bleddyn e Sue Winn-Jones, veri esploratori botanici che da oltre 30 anni hanno trasformato la loro Crug Farm Plants in una nursery di specie rare. Freschi di un viaggio d’esplorazione in Columbia, sapranno incantarci con un reportage che unisce esperienza, nuove scoperte e un amore per il verde che arriva a spingersi oltre i limiti del mondo “conosciuto”. I Crug sono una presenza cara a Murabilia, considerati da tutti come “un pezzo della storia delle piante dell’Inghilterra, e quindi del mondo, per l’introduzione di specie al limite dell’impensabile”.

Il fiore scelto per rappresentare questa edizione è la dalia, una delle piante più amate dagli italiani che non ha mai conosciuto flessioni nel gradimento. La selezione rende oggi disponibili sul mercato un numero così grande di varietà che è impossibile non trovare quella perfetta per il proprio giardino. Ad allestire la ricca mostra dedicata sarà Stefano Magi del vivaio Le Rose di Firenze.