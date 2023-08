Murabilia a Lucca: amplia la rete di collaborazioni con il territorio

Murabilia amplia la rete di collaborazioni con istituzioni del territorio: viene confermata la collaborazione con Villa Reale di Marlia: attraverso i portali web www.murabilia.com si può acquistare anche il biglietto cumulativo con l’ingresso a Murabalia e al Parco della Villa a soli 15 euro. Così come la collaborazione con l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Lucca: il 1 settembre, nell’auditorium di San Micheletto, dalle ore 16, ecco il seminario "Incontri sul giardino storico" seguito da una visita guidata al giardino di Palazzo Pfanner. Altra novità la partecipazione dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali per le province di Pisa, Lucca e Massa Carrara. Venerdì 1 settembre (Baluardo San Regolo ore 11) seminario "Radici e dintorni" dedicato agli apparati sotterranei degli alberi. Compreso nel costo del biglietto c’è anche l’ingresso all’Orto Botanico di Lucca. Tante le novità di questa edizione, a partire dal "Piantastop!" - l’autostop delle piante: un nuovo servizio per i visitatori che acquistano numerose piante o piante voluminose. Gli acquisti verranno infatti trasportati dagli ingressi della manifestazione fino a un parcheggio comodamente raggiungibile con la propria auto, in collaborazione con Eco-City Transport. Al via anche "Garden Solution": un servizio di consulenza gratuita per chi vorrà fare domande sul verde a Andrea Arrighi Bertolani e Francesco Diliddo.