Murabilia, 22 anni di fiori I segreti “underground“

Sono i tesori nascosti della Natura, il tema centrale di Murabilia 2023 che animerà le Mura di Lucca, (da baluardi San Regolo a La Libertà), nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2023 con la mostra mercato del giardinaggio di qualità. L’edizione di quest’anno, la ventiduesima, è dedicata a quanto il mondo della natura nasconde ai nostri occhi custodendolo nel sottosuolo. “Underground” è un intero universo da scoprire che spazia dalle radici, multiformi e di dimensioni sorprendenti, dal gigantesco all’infinitesimale, a bulbi, rizomi, cormi, dai funghi agli animali che popolano questo mondo oscuro, dalle complesse relazioni chimiche, fisiche e biologiche, alla delizia di tutto quello che finisce sulla nostra tavola. Si inizia con i Webinar di avvicinamento, incontri gratuiti on line con veri esperti. Giovedì 3 agosto alle 21 (prenotazioni sul sito di Murabilia) Carlo Pagani, Il Maestro Giardiniere, in “L’orto capovolto: tutto quello che cresce sottoterra”. Ci guiderà alla scoperta di quali ortaggi da radice scegliere e come coltivarli in base al clima e al terreno del nostro orto. Giovedì 10 Elisabetta Pozzetti, Capo Redattore della sezione del verde di Ville Giardini interverrà su “Il Mondo è un Giardino, uno sguardo su come gli altri pensano, progettano e vivono il giardino in realtà lontane da noi”. Giovedì 24 Davide Pacifico, ricercatore Cnr, appassionato e collezionista di piante geofite, in “Fiore, foglie, frutti: a ognuno la sua radice“.