Mura: si restaura il parapetto. Un anno dopo il crollo, ok ai lavori

Finalmente, è proprio il caso di dirlo: ecco l’intervento al parapetto delle Mura sopra Porta S.Anna crollato il 6 marzo scorso. La giunta Pardini ieri ha dato il via libera ai lavori di restauro da 210mila euro, denaro inserito nel bilancio previsionale. L’intervento di restauro e risanamento conservativo è relativo al ripristino del parapetto murario a faccia-vista sul lato ovest del marciapiede della passeggiata delle Mura urbane, tra i Baluardi di S. Paolino e S. Donato. Dovrebbe prendere il via a marzo.

L’intervento, da realizzarsi sotto la supervisione e il controllo della Soprintendenza, così come già dalla stessa autorizzato, seguirà la tecnica del restauro di ricomposizione o anastilosi, ovvero il ripristino del paramento del monumento sarà eseguito nella stessa maniera così come già esistente, utilizzando i pezzi originali recuperati e ripuliti. Il tutto prevedendo di intervenire per tratti, con lo smontaggio completo del paramento in mattoni, eseguito a mano, con recupero integrale di tutto il materiale, previa pulitura con spazzola di saggina delle incrostazioni superficiali e dei vecchi commenti di malta e lavaggio con acqua chiara corrente di quanto smontato, al fine di eliminare tutte le tracce di sporco eventualmente presenti.

E’ previsto l’inserimento nella fondazione di cui sopra, di pannelli modulari metallici, realizzati con montanti verticali in struttura leggera in acciaio e rete elettrosaldata zincati, interessanti tutta la lunghezza della zona di intervento, posti in posizione non visibile e senza alcuna modifica estetica dello stesso, allo scopo di liberare la muratura dalle spinte idromeccaniche che ne hanno causato l’attuale collasso.

Un lavoro complesso ma che non giustifica certo il tempo impiegato in attesa dell’avvio, a maggiore ragione se si tiene conto che era dall’aprile del 2021 che il parapetto, crollato come detto a marzo 2023, aveva manifestato preoccupanti segni di cedimento, al punto che l’area venne transennata quando sindaco era ancora Alessandro Tambellini.

Dopo quasi un anno l’ok ai lavori, dopo il consulto con la Soprintendenza, senza considerare che per lungo tempo i mattoni crollati sono stati lasciati in bella vista, alla mercè dei passanti. Insomma pare sempre più necessaria una struttura che si occupi esclusivamente del principale monumento cittadino per garantire certezze e tempi brevi al gigante che protegge la città da 500 anni.

Fabrizio Vincenti