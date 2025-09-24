Mura, nuovi pannelli informativi. Finalmente i cartelli sui baluardi per raccontare la storia della città

Riqualificazione delle Mura: finalmente rinnovati e aggiornati i cartelli informativi sui baluardi. Sono stati posizionati e rinnovati i cartelli informativi dei baluardi di Santa Croce, San Donato, San Paolino, Santa Maria, San Colombano e San Regolo, sulle Mura urbane, dopo anni e anni di incuria in cui erano diventati illeggibili e consunti. Davvero un pessimo spettacolo, prima di tutto per i tanti lucchesi che quotidianamente affollano le cortine e i baluardi di quello che è il vero parco cittadino. I nuovi supporti, frutto dell’attività di riqualificazione complessiva messa in atto dall’amministrazione comunale insieme al comitato scientifico per la tutela del monumento simbolo, offrono ai visitatori un apparato chiaro e leggibile che unisce nozioni storiche, curiosità e informazioni utili.

Sui baluardi ora ci sono pannelli aggiornati, pensati per accompagnare i lucchesi e i turisti alla scoperta della storia e delle caratteristiche delle Mura, conosciute in tutto il mondo. I contenuti, strutturati in maniera semplice e accessibile oltre che in doppia lingua (italiano-inglese), consentono di comprendere meglio la funzione originaria delle fortificazioni, le loro trasformazioni nei secoli e l’importanza che le Mura hanno assunto come luogo identitario della città.

"Dopo decenni – spiega l’assessore alle Mura Remo Santini – sono finalmente tornati pannelli informativi sui baluardi che segnalano la posizione ai lucchesi e ai turisti, ma offrono anche informazioni storiche. Prosegue il processo di valorizzazione del monumento simbolo da parte dell’amministrazione comunale che vuole rendere le Mura sempre più fruibili e le informazioni sempre più a portata di mano". L’iniziativa si inserisce nel più ampio lavoro di attenzione e cura che l’amministrazione Pardini sta dedicando al monumento ed è stata coordinata dall’ufficio Turismo del Comune.