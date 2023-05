Mura-Colosseo in un giorno E’ l’impresa solidale di 8 amici

Sono otto amici, semplici appassionati di bici da strada, di varie età, e stavolta hanno deciso di tentare l’impresa: la spedizione Lucca- Roma in un solo giorno. Il coraggio e la finalità benefica – l’incasso di sponsor e donazioni sarà devoluto all’Asd Galaxy Baskin – hanno convinto l’amministrazione comunale, a concedere il patrocinio oltre che il personale plauso dell’assessore allo sport Fabio Barsanti. Partenza dal Caffè delle Mura alle 4 di notte del 26 maggio in sella alla propria bici, con mezzo di supporto. Rotta verso il Colosseo, 370 chilometri della strada litorale, da percorrere entro mezzanotte dello stesso giorno. A dare energia alle gambe, oltre all’intento solidale, la maglia che unisce in un unico logo le Mura e il Colosseo, disegnato per questa speciale occasione dalla studentessa Giada Tonelli. Invece gli otto intrepidi, tra loro anche due donne, sono Kelly Sichi, Roberto Cintolesi, Delia Bellandi, Giuliano Pardossi, Stefano Castiglioni, Celestino Rovai e Thomas Betti, oltre ad Alessandro Milianti che sarà alla guida del mezzo di servizio. Con questa impresa intendono realizzare il proprio sogno di aiutare coloro che non possono vivere lo sport con la stessa libertà.

“Dalle Mura al Colosseo è un’impresa sportiva sostenuta e supportata con entusiasmo dall’amministrazione comunale – commenta l’assessore allo sport Fabio Barsanti – che coniuga i sani valori della competizione e dello sport con quelli sociali dell’inclusione e dell’aggregazione”. “La voglia di mettersi in gioco sempre è la molla che anima questa ambiziosa impresa – hanno dichiarato gli sportivi - con la ferma consapevolezza della fortuna di poter sognare un’attività così impegnativa”. Il punto di arrivo sarà la chiesa della Santa Croce e di San Bonaventura dei Lucchesi, a Roma, situata tra la Fontana di Trevi e la Pontificia Università Gregoriana. Questa chiesa è il luogo di culto designato per i lucchesi residenti a Roma, situata tra la Fontana di Trevi e la Pontificia Università Gregoriana.

Laura Sartini