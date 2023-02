Muore tredici giorni dopo l’incidente

Altopascio (Lucca), 16 febbraio 2023 – Pur in pensione, era ancora il perno della famiglia che aiutava in tutti i modi. A tredici giorni di distanza da un incidente abbastanza anomalo nella dinamica, Altopascio piange la scomparsa di Mauro Giuntoli, 78 anni, residente in via Bordo, conosciutissimo nella Piana per la sua esperienza nell’ambito della ristorazione. Aveva lavorato al ristorante "Cavalieri del Tau" ma, soprattutto, per molti anni è stato il proprietario della pizzeria "Saloon", nel territorio di Capannori.

Come raccontato nell’edizione della Nazione Lucca dello scorso 3 febbraio, l’ex imprenditore stava camminando in via Cavour, nei pressi delle filiale del Monte dei Paschi di Siena quando, per cause in corso di accertamento, era stato urtato accidentalmente e involontariamente da una vettura durante la manovra di parcheggio. Un tratto a senso unico e con gli stalli blu a pagamento, a lisca di pesce, in direzione piazza Umberto. L’uomo era rimasto a terra ferito. Allertati i soccorsi, l’ambulanza lo aveva trasportato all’ospedale San Luca.

I primi accertamenti evidenziavano la frattura di un femore, come spiega il figlio Gianluca: "Serviva l’intervento chirurgico che è stato eseguito, solo che mio padre appariva piuttosto agitato. Successivamente è stato dimesso, ma una volta ritornato a casa (viveva con noi, lui al piano terreno noi sopra), sembrava a disagio, disorientato, non era più la stessa persona dinamica di sempre, che si recava a prendere la nipote a scuola o che andava in centro per sbrigare commissioni o altro. Ci domandiamo soltanto come si può morire in 13 giorni da un sinistro che gli aveva provocato una frattura ad una gamba".

“Adesso faranno l’autopsia - conclude Gianluca Giuntoli - e finalmente avremo le risposte". Dopo l’esame autoptico si attenderà la data dei funerali a cui nessuno vorrà mancare per tributare a Mauro l’ultimo saluto.

Massimo Stefanini