Muore nello scontro tra due auto

Ennesima scia di sangue nel capannorese. Incidente mortale nella notte tra martedì e mercoledì in via della Madonnina a Lunata, nei pressi del distributore. Era a pochi metri da casa Giovanni Valenti, 42 anni, esperto cioccolatiere della storica Caniparoli di Lucca, quando a bordo di una Citroen C3, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente contro una Dacia Sandero condotta da una ragazza di Pietrasanta di 24 anni che si stava dirigendo nella direzione opposta.

L’urto è stato terribile, le due utilitarie si sono praticamente "accartocciate". Scattati i soccorsi, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’automedica e le ambulanze di Lucca e quella della Misericordia di Capannori. Valenti, purtroppo, malgrado il disperato tentativo dei sanitari di salvarlo, è deceduto. La giovane nell’altra auto è in condizioni gravi. Trasportata con urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Luca, è stata sottoposta ad accertamenti.

Tra l’altro era rimasta intrappolata tra le lamiere dell’abitacolo della vettura su cui viaggiava e per estrarla sono intervenuti i vigili del fuoco di Lucca. Poi la corsa verso l’ospedale lucchese dove i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per eseguire i rilievi per ricostruire la dinamica del tragico sinistro.

Giovanni Valenti abitava a Lunata con la madre. Viveva in zona praticamente da quando era bambino, ma da più di dieci anni lavorava a Lucca.

Dipendente della Caniparoli dal 2012: "Per noi era un amico, la sua morte è una grandissima perdita non solo a livello professionale, ma soprattutto umano - lo ricordano i titolari - era un punto di riferimento per noi, parte integrante dell’azienda. Quando sono entrata nell’azienda lui era già lì - aggiunge Simona Greculeasa - Attraversava la città, da via Galli Tassi a via San Paolino dove abbiamo il negozio, a bordo del suo carrettino sempre a mezze maniche, anche con il freddo, e sempre sorridente. Ci mancherà".

Massimo Stefanini