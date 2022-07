Lucca, 1 luglio 2022 - Tragedia a Pietrasanta (Lucca) in Versilia. Un uomo di 58 anni è morto in un incidente stradale, dopo che in sella a una moto è caduto nel tentativo di evitare un pedone, un 15enne che non ha riportato conseguenze di rilievo. Sul posto sono intervenuti il 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti di rito e per ricostruire la dinamica dell'incidente.

La vittima di 58 anni era residente nella zona di Stazzema, Lucca.