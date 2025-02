Muore in bici travolto da un’auto. Tragedia di notte in via del Frizzone

Ancora sangue sulle strade della Piana. Tragedia ieri sera poco prima delle 20 in via del Frizzone a Capannori, in prossimità del risto-bar “L’Aquilotto“. Un giovane in sella a una bicicletta è stato ucciso quasi sul colpo da un’auto che l’ha tamponato proprio in mezzo alla carreggiata della strada che porta al casello autostradale di Capannori. Purtroppo per il ciclista non c’è stato niente da fare. Il giovane è deceduto mentre veniva trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca. L’identità della vittima è rimasta a lungo un mistero, dato che non aveva con sé documenti. Dovrebbe trattarsi di uno straniero, apparentemente sui 30 anni. L’automobilista si è fermato e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza medicalizzata da Porcari. Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, ma poi l’intervento è stato annullato.

Secondo i primi accertamenti l’auto investitrice, un grosso pick-up Isuzu di colore bianco, avrebbe travolto la bici, una mountain bike, trovandosela praticamente in mezzo alla strada buia, quasi in prossimità di una curva. La ruota posteriore della bicicletta è rimasta letteralmente incastrata nel paraurti della grossa vettura. Niente da fare purtroppo per il ciclista, colpito violentemente.