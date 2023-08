Muore durante la grigliata di Ferragosto. Fine choc davanti ai familiari

Lucca, 17 agosto 2023 – Si sente male e muore durante la grigliata di Ferragosto. E’ morto così Giuseppe Di Lelio, artigiano di 62 anni: intorno alle 20 del 15 agosto un malore improvviso lo ha strappato all’affetto dei familiari. Ancora ignota la causa del decesso. Di Lelio lascia la compagna e tre figli. Mentre era intento a festeggiare il Ferragosto con familiari e amici in San Martino in Freddana è stramazzato a terra tra il panico generale e, purtroppo, i soccorsi non hanno potuto impedirne il decesso nonostante la corsa all’Ospedale di Lucca.

Era molto conosciuto Giuseppe a Camaiore: cresciuto nel quartiere di San Rocco aveva intrapreso il mestiere di falegname aprendo una sua ditta. Era un uomo gentile e pacato: dopo aver abitato in via XX Settembre, si era trasferito a Lucca con la compagna Lucia. Lascia tre figli: Edoardo, Virginia e Francesco e i fratelli Stefano e Alessandro.

Il fratello Mario purtroppo era deceduto qualche anno fa a causa di un brutto male. La notizia ha sconvolto Camaiore, specie il quartiere di San Rocco, dove era cresciuto dopo che il padre Ernesto, anche lui falegname, era emigrato in Australia ed aveva scelto di rientrare poi in Italia. I fratelli infatti sono tutti falegnami ed hanno lavorato molto nel settore della cantieristica: Giuseppe e il figlio Edoardo hanno collaborato negli ultimi anni in una nota falegnameria della Verdina. Ancora non sono stati decisi i funerali a cura delle onoranze funebri La Badia.

I.P.