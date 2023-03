Muore davanti alla moglie, colto da un malore fatale alla guida

Era alla guida della sua auto, accanto alla moglie, quando si è sentito male ed è finito contro due auto in sosta. Un malore fatale, stando agli accertamenti sul posto del 118, ha ucciso Gabriele Modena, 76 anni, di Monte San Quirico. Ieri mattina, poco dopo le 12, la coppia era sulla provinciale per Camaiore, all’altezza di San Martino in Freddana. In base alle prime ricostruzioni della polizia municipale dell’Unione di Comuni, si erano fermati a far rifornimento di fronte al bar Sport. Quando il 76enne si è rimesso alla guida, però, si è sentito male e, per motivi ancora da chiarire, ha inserito la retromarcia, ha percorso all’indietro la provinciale ed è finito addosso a due auto parcheggiate dall’altra parte della strada, di fronte al locale. All’interno dei due veicoli non c’era nessuno.

A dare l’allarme è stata la moglie dell’uomo, ma purtroppo all’arrivo dei soccorritori per lui non c’era più niente da fare.