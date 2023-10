Municipale in stato d’agitazione “Poco personale, turni pesanti“

La Polizia Municipale di Lucca dichiara lo stato di agitazione e chiede un incontro con l’amministrazione comunale. Sul tavolo ci sono numerosi nodi da sciogliere: dalla carenza di personale, agli eccessivi carichi di lavoro, dalla mancanza di direttive interne su adeguamenti e adempimenti normativi e rischi per la salute e la sicurezza dovuti anche all’insalubrità dell’ambiente di lavoro.

In una lettera aperta inviata all’amministrazione comnunale Paola Freschi, segretaria generale della Fp Cgil, Maido Niccolai, segretario della Uil Fgpl e Ivan Polacci, delegato territoriale Cse FlPl, denunciano una situazione che ritengono non più tolerabile per il personale della Municipale. Il documento raccoglie le criticità emerse nel corso dell’assemblea sindacale di martedì scorso e problematiche già evidenziate nella lettera indirizzata all’amministrazione comunale nel giugno scorso. All’epoca la Municipale aveva avuto rassicurazioni che secondo i sindacati non si sono concretizzate.

Carenze e condizioni inadeguate di lavoro, secondo i sindacati, sarebbero ulteriormente appesantite dalle continue riorganizzazioni interne, con “improvvisi spostamenti di personale”, a cui vengono attribuite “scarse valutazioni”. Nel mirino ci sono anche “inadeguatezza dell’indennità di servizio esterno, insufficienza dei fondi ex articolo 208 del codice della strada, le scarse progressioni interne di carriera; l’impoverimento qualitativo del servizio offerto alla cittadinanza determinato dall’impiego strategico delle risorse finanziarie di settore e lo sfruttamento delle risorse umane per il mero raggiungimento di obiettivi di breve periodo prefissati nel piano della performance, trascurando le esigenze di sicurezza collettiva di più ampio orizzonte”.