Municipale, al via il servizio notturno Sarà attivo dalla prossima settimana

Il servizio notturno della polizia municipale, attivo per la stagione estiva, prenderà il via la prossima settimana. Questa una delle rassicurazioni fatte ai cittadini dall’amministrazione durante le assemblee pubbliche dedicate al tema della sicurezza, realizzate sul territorio nelle passate settimane.

Sono state ben sette le riunioni pubbliche, tutte molto partecipate e che hanno visto impegnati l’assessore alla Sicurezza urbana Lucia Micheli, la Comandante della Polizia municipale Debora Arrighi e i rappresentanti delle forze dell’ordine con l‘obiettivo di diffondere consigli utili per prevenire le truffe agli anziani e per condividere strategie per un controllo partecipato delle varie zone del territorio. Nelle assemblee sono state ricordate le azioni cardine che il Comune realizza per la sicurezza del territorio e dei cittadini: l’installazione di telecamere di sicurezza, il servizio notturno della polizia municipale durante la stagione estiva e il servizio ‘Whatsappiamo sicurezza’ (una rete di cittadini connessi via chat telefonica con la polizia locale).

L’assessore Lucia Micheli ha rilanciato in particolare quest’ultimo servizio pensato, 5 anni fa, per creare un filo diretto tra cittadini e Comune, per canalizzare correttamente le segnalazioni, soprattutto sui social. In seguito alle assemblee gli iscritti a ‘Whatsappiamo sicurezza’ sono aumentati di circa il 26% ed hanno raggiunto quota 839.

"Sono molto soddisfatta dell’esito delle assemblee pubbliche sui temi della sicurezza e in particolare sulla prevenzione di eventi di microcriminalità, che spesso interessano gli anziani - dichiara - . E’ stato un modo anche per ricordare alla cittadinanza quelli che sono i principali pilastri su cui basiamo i nostri interventi in questo ambito, come le numerose telecamere di videosorveglianza, il servizio notturno della polizia municipale di prossima partenza e ‘Whatsappiamo sicurezza’. Una comunicazione che ha già dato i suoi frutti, visto che gli iscritti a questo servizio in seguito agli incontri sono considerevolmente aumentati".

Le telecamere di videosorveglianza sono presenti sulla parte frontale di piazza Aldo Moro, dietro la sede del Comune, alla piscina comunale, al parco di Capannori, nell’area di parcheggio situata di fronte al liceo scientifico ‘Majorana’, in via Guido Rossa, nei pressi dello Sportello al Cittadino Zona nord (ex circoscrizione) di Marlia e nella piazza di Colle di Compito.

Entro fine giugno altre telecamere saranno installate al Parco Pandora di Segromigno in Monte e in piazza Guami a Guamo.

B.D.C.