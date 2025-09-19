Lavagnette fuori da ristoranti e bar, raffica di multe in piazza Anfiteatro

Lucca, 19 settembre 2025 – Arredo urbano, l’amministrazione comunale inizia a prendere provvedimenti. Dopo le multe per i “buttadentro”, ovvero quei camerieri che con fare insistente provano a far entrare nei locali i passanti, registrare nelle scorse settimane, ecco una pioggia di sanzioni per l’uso vietato delle lavagnette dei ristoranti e dei bar. Un vero e proprio blitz dei vigili che hanno rilevato come in piazza Anfiteatro, su 25 locali ben 24 esponevano lavagnette delle più disparate dimensioni e solo uno ne era sprovvisto, come prevederebbe realtà il Codice della Strada. L’intervento della Polizia Municipale risale al mese di agosto, ma i questi giorni sono state notificate le relative (e piuttosto salate) sanzioni, visto che si tratta di 173 euro più l’obbligo di rimozione delle lavagnette stesse.

Si è trattato di un primo controllo a cui con ogni probabilità ne seguiranno altri a breve. Lo scopo è sino troppo chiaro, dopo che una parte della categoria sembra impermeabile al rispetto delle normative vigenti, che prevedono l’impossibilità di esporre lavagnette, così come alle sollecitazioni dell’amministrazione comunale. Una scelta commerciale che, inevitabilmente, finisce per generare un effetto a cascata: chi sinora non l’ha esposta si vede costretto, per evitare che potenziali clienti siano attirati dai locali vicini, a fare altrettanto magari esponendola di dimensioni ancora maggiori per richiamare l’attenzione. Con tanti saluti al decoro.

E’ la stessa dinamica dei “buttadentro”, ma anche dell’esposizione all’esterno delle attività commerciali di ogni tipo di mercanzia, a cominciare dai magneti, che stanno, giorno dopo giorno, trasformando Lucca in una casbah, ovviamente facendogli perdere quell’unicità e quell’armonia che è stata ed è la sa fortuna, in termini non solo di qualità della vita, ma anche di attrattiva turistica di qualità. Nelle scorse settimane lo stesso assessore al decoro Paola Granucci aveva richiamato gli operatori ad una maggiore attenzione sul tema. “Abbiamo modificato il Regolamento di Polizia Locale – aveva spiegato – non è possibile esporre merce fuori dal negozio. La situazione è sotto gli occhi di tutti: dobbiamo intervenire, anche se è un tema delicato. Quanto alle lavagnette, non sono previste dai regolamenti, non possono esserci, non è un problema di modelli o di materiali: semplicemente non sono contemplate. C’è la necessità di intervenire oltre quanto già fatto, così come negli spazi occupati dai tavoli, pur sapendo che i vigili sono impegnati su tanti fronti diversi”.