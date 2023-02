Multa da 4mila euro a un tir lituano

Durante un controllo di routine, la pattuglia dei motociclisti del Comando della Polizia Municipale di Lucca ieri ha fermato un autoarticolato lituano. Dal controllo è emerso che il mezzo era privo della licenza per il trasporto delle merci in ambito europeo: gli autisti si sono giustificati dicendo di aver dimenticato il documento nella sede della ditta. La normativa comunitaria, tuttavia, dice esplicitamente che il titolo abilitativo debba essere conservato a bordo del mezzo durante le operazioni di trasporto internazionale ed esibito agli operatori di polizia in caso di controllo. Per questo motivo alla ditta è stata comminata una sanzione da 4.130 euro con applicazione del fermo amministrativo del mezzo per 3 mesi.