Mr Rain in città. Allo Sky Stone il suo “Pianeta“

Dopo il successo al Festival di Sanremo e all’indomani della pubblicazione del nuovo album ‘Pianeta di Miller’, arriva allo Sky Stone & Songs per incontrare i suoi fan, Mr. Rain che sarà in via Vittorio Veneto per il firmacopia, lunedì 4 marzo, a partire dalle 15.

Questa è la terza volta di Mr. Rain a Lucca: era già stato nella nostra città per presentare ‘Butterfly Effect’ e la deluxe edition dello stesso disco. Adesso, però, torna forte del successo in due edizioni del Festival di Sanremo: lo scorso anno con ‘Supereroi’ e quest’anno con ‘Due altalene’, brano che, oltre ad aver ricevuto unanimi consensi al festival, ha il compito di trainare l’uscita di ‘Pianeta di Miller’, quinto album in studio di Mr. Rain.

‘Pianeta di Miller’ - che esce venerdì 1° marzo - è ispirato al film ‘Interstellar’ di Christopher Nolan e al concetto che il tempo viaggia a una diversa velocità. Composto da 12 brani che sperimentano a livello musicale tutto il mondo di Mr. Rain, dà vita a un viaggio introspettivo e molto personale che ci fa entrare nell’universo di questo artista, attraverso le sue diverse anime e la sua musica. Mr. Rain sarà allo Sky Stone per presentare il disco e incontrare i fan, scambiare qualche chiacchiera con loro e firmare i loro cd o vinili.

Mr. Rain (al secolo Mattia Balardi), nato a Brescia nel 1991, è diventato famoso per aver rifiutato, nel 2013, di prendere parte a X Factor, mentre nel 2015 è arrivato il suo primo disco ufficiale ‘Memories’. Il rapper ama definirsi ‘one man band’, nel senso che scrive i suoi testi, produce le sue canzoni e firma i video dei suoi brani. Il secondo lavoro ufficiale, ‘Butterfly Effect’ è un album molto personale, nel quale mette sotto il riflettore la parte più intima della sua personalità, confessando debolezze, punti di forza, i momenti di caduta e quelli di risalita della sua vita: una sorta di diario della vita del giovane rapper. Per sua stessa ammissione, Mr. Rain crede che il ‘trap’ sia un genere attualmente saturo e questo non permette ai nuovi talenti di emergere: per questa ragione, fa una musica tutta sua, particolare, che si avvicina al ‘trap’ ma che, per molti aspetti se ne distanzia.

