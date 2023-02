Mozione di solidarietà a Savino

“Il Consiglio comunale di Lucca si esprima chiaramente con una condanna netta dell’aggressione che è avvenuta al Liceo Michelangiolo di Firenze e manifestando la piena solidarietà alla dirigente scolastica Annalisa Savino, attaccata dal ministro Valditara per la lettera aperta che sull’episodio ha scritto ai suoi studenti”.

Lo chiedono i consiglieri comunali del centrosinistra Daniele Bianucci, Serena Mammini, Gabriele Olivati, Enzo Alfarano, Valentina Simi, Ilaria Vietina, Silvia Del Greco, che hanno in tal senso presentato una mozione consiliare urgente, che andrà in discussione in uno dei prossimi Consigli comunali.

“Abbiamo appreso, con forte preoccupazione, che il ministro Valditara definisce “ridicole” le parole di una dirigente scolastica di un liceo fiorentino e sostiene che “di lettere dei presidi su fascismo e antifascismo non sa che farsene” – scrivono i consiglieri – Da parte del ministro Valditara, che non ha mai usato neppure una parola di condanna sulle violenze, giunge dunque invece la minaccia di provvedimenti nei confronti della libera espressione dei dirigenti scolastici: e il ministro farebbe meglio a placare il clima di tensione e di odio suscitato da giovani neofascisti, a condannare l’aggressione al liceo Michelangiolo e sostenere i dirigenti nell’esercizio delle loro funzioni educative e ad affermare compiutamente un messaggio antifascista”.