Mozione di Fratelli d’Italia. Un luogo per Norma Cossetto

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Capannori ha presentato una mozione per intitolare un luogo pubblico capannorese alla memoria di Norma Cossetto, eroina istriana, medaglia d’oro al merito civile. Tutto parte per il ricordo delle vittime delle foibe, nonché dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati dopo la Seconda Guerra Mondiale. "Nel dolore che si rinnova ogni anno, con la celebrazione del sacrificio di tutte le vittime della barbarie comunista e fascista – si legge nella nota FDI - si segnala il tragico destino di Norma Cossetto, una giovane studentessa istriana che il 4 ottobre 1943, a soli 23 anni, fu sequestrata, seviziata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi. Il suo sacrificio, che rappresenta una testimonianza di coraggio e di amore per la Patria, è stato riconosciuto nel 2005 con la Medaglia d’Oro al Merito Civile, conferita dal Presidente della Repubblica con una motivazione che ne sottolinea l’eroismo".