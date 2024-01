Mozione di Alfarano (Pd) sul fondo per il servizio civile

Il consigliere comunale del Partito Democratico Vincenzo Alfarano presenta la mozione: “Urgente reintegrare il Fondo per il Servizio Civile e riformare l’intero sistema. Il Comune intervenga presso il Governo ascoltando le richieste del territorio”.

"Il Servizio Civile – spiega Alfarano – rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. Per l’anno 2024 il numero degli operatori volontari, causa la riduzione dei fondi operata dal Governo, scenderà di circa 20 mila unità, passando da 71 mila dell’anno precedente a 50 mila, con inevitabili ricadute sui territori e le realtà associative".

"Insieme a molti enti del terzo settore – prosegue il consigliere – riteniamo fondamentale porre una particolare un’attenzione allo strumento del servizio civile, utile a supportare le realtà vulnerabili e a favorire, oltre che la sinergia tra enti, associazioni e comuni, una presa di coscienza da parte di chi, terminato il percorso di istruzione obbligatoria, si affaccia al mondo del lavoro einteragisce, grazie a tale strumento, con la realtà sociale circostante".

"Gli appelli provenienti da tutto il territorio nazionale e locale – aggiunge Alfarano – testimoniano non solo la necessità di dedicare maggiori risorse al Servizio Civile, ma anche di ripensare la distribuzione di tali risorse all’interno del sistema, intervenendo sulla distribuzione territoriale e settoriale delle posizioni, valutando i programmi e i progetti in base ai tassi di avvio e avviando campagne di sensibilizzazione del mondo giovanile".

"Per questi motivi – conclude – ho presentato una mozione al Consiglio Comunale di Lucca perché il Sindaco e la Giunta si attivino presso il Governo per reintegrare ed aumentare i fondi destinati ai programmi di intervento per il servizio civile universale, promuovendo, inoltre, tale strumento con le realtà del terzo settore del territorio, oltre che con la Regione Toscana affinchè si appresti ad emanare un nuovo bando per il servizio civile regionale".