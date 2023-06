Mozart e Boccherini hanno incantato il pubblico di Animando

Ancora un successo per l’Associazione Animando, che nella serata di domenica scorsa ha visto una Chiesa dei Servi gremita per “Mozart e Boccherini - così vicini, così lontani”. In programma il celeberrimo Concerto per clarinetto KV 622 del compositore salisburghese e, in occasione dei 280 anni dalla nascita del lucchese Luigi Boccherini, la sua Sinfonia op. 12 n. 3. L’esecuzione è stata affidata all’orchestra Nuove Assonanze, diretta magistralmente da Grigor Palikarov (nella foto), col solista Remo Pieri al clarinetto. Conferma per la nuova direzione artistica di Stefano Teani.