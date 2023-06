“Movimenti pro Russia il sindaco intervenga“

“L’estrema destra lucchese ed in particolare il movimento denominato “la Rete dei Patrioti”, appare molto attiva nel fare propaganda filorussa e contraria alle ragioni dell’Ucraina – premette l’associazione Per Lucca e i suoi paesi– . Il suddetto movimento collabora con l’associazione “Vento dell’Est”, organizzazione che, come dimostra il suo simbolo, è dichiaratamente vicina alle posizioni della Russia. L’attività della Rete va dall’organizzare tornei di calcetto con il discutibile obbiettivo di finanziare opere realizzate dall’amministrazione russa nelle zone occupate dell’Oblast di Lugansk, alla presentazione di libri critici nei confronti della Nato, all’organizzazione di manifestazioni, come quella svoltasi lo scorso maggio in piazza del Giglio, contrarie all’invio di armi all’Ucraina“. “Riteniamo sia opportuno che il Comune di Lucca manifesti in modo chiaro il suo appoggio per la causa dell’Ucraina. Ci rivolgiamo al sindaco Pardini perché faccia in modo che i prossimi 23 e 24 agosto un monumento della nostra città sia illuminato con i colori giallo e azzurro, i giorni per l’indipendenza dell’Ucraina“.