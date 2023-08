Movida, vigilanza privata a presidio Per Confesercenti è la soluzione

"Tra una città museo con i locali del centro storico chiusi alle 21 ed una movida selvaggia in cui le regole non vengono rispettate, ci deve essere per forza una via di mezzo". È il pensiero di Confesercenti in merito alla questione della movida in centro, scoppiata puntualmente anche quest’estate, tra l’altro raggiungendo momenti di tensione particolarmente elevati come l’aggressione nei confronti del cameriere del ristorante Mecenate. Trovare un equilibrio è l’obiettivo del tavolo permanente voluto dall’amministrazione comunale. E per Confesercenti il punto di incontro potrebbe esserci. "Abbiamo avviato un percorso partendo dal presupposto che le esigenze di chi vive nel centro storico e di chi ci lavora vanno rispettate in egual misura - scrive l’associazione di categoria - senza che uno sia considerato la controparte dell’altro. Tutto questo, ovviamente, partendo dal rispetto delle regole e quindi dai necessari controlli anche per evitare forme di concorrenza sleale da parte di quei - per fortuna pochi - che eludono le norme a scapito di chi invece le rispetta".

A mettere d’accordo tutti, sempre secondo Confesercenti, potrebbe essere la presenza di una vigilanza privata. Idea che troverebbe l’approvazione del Comune che, a quanto pare, sarebbe disposta ad addossarsi le spese.

"Secondo noi il ricorso ad una vigilanza privata che presidi le zone più calde del centro storico può essere un importante passo e un forte segnale – si legge ancora nella nota -. Su questo l’amministrazione comunale ha dato anche piena disponibilità per farsi carico della spesa. Proponiamo anche meccanismi premianti rivolti ai pubblici esercizi, sul modello che abbiamo già sperimentato ad esempio a Pisa, in cui si possano concedere eventuali deroghe in cambio di impegni dei gestori sia sul pieno rispetto delle regole che sulla messa in campo di accorgimenti per limitare eventuali eccessi. Con i residenti – conclude Confesercenti – siamo disponibili ad un dialogo, dialogo che tra l’altro abbiamo già avuto in passato. Senza pregiudizi e senza che nessuno voglia far prevalere la propria su posizione su quella dell’altro. Nell’interesse di tutti e della città".