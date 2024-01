Movida-sicura. Domani si parte. Ecco le linee guida per gli operatori

Operazione movida-sicura: domani sera si parte con i servizi di controllo nelle zona ‘calde‘ delle notti lucchesi affidati al personale della ‘Fox Security’. Ecco quali sono le linee-guida assegnate al personale in servizio (sei operatori, di cui con funzioni di coordinatore) che avrà il compito di vigilare sulle serate in città cercando di ridurre al minimo i problemi per i residenti.

La prima regola è la più importante: non esporsi in prima persona, soprattutto in situzione di potenziali pericolo. Per nessuna ragione gli addetti alla sicurezza dovranno mettere a repentaglio la loro e la altrui incolumità fisica. Non devono insomma intervenire in forma attiva nel caso di situazioni di pericolosità (risse, liti, momenti di tensione etc) bensì informare prontamente la centrale operativa della polizia municipale e circoscrivere l’area evitando il propagarsi dell’evento.

Questo poiché ogni chiamata ad un ente diverso dalla polizia municipale (118, vigili del fuoco, polizia di stato) dovrà avvenire solo ed esclusivamente attraverso la centrale operativa della municipale che dunque sarà il centro operativo di tutto il servizio.

Sempre nel caso di situazione a rischio, gli operatori devono riuscire a dare assistenza alle persone bisognose di aiuto o appartenenti alle fasce deboli della popolazione, sempre informando la centrale operativa della polizia Municipale per eventuali richieste di assistenza sanitaria.

In servizio come detto ci saranno sei operatori, di cui uno avrà la funzione di coordinatore, con i seguenti ordini: informare e sensibilizzare gli esercenti al rispetto dei limiti acustici e somministrazione di alcolici a minori e al rispetto delle normative comunali/nazionali in merito a degrado urbano e disturbo alla quiete pubblica; informare e sensibilizzare i frequentatori della movida dalle conseguenze di abuso di bevande alcoliche; promuovere comportamenti consoni al rispetto della civile convivenza e al decoro urbano; monitorare e prevenire, con la sola presenza e senza interagire con i presenti, quei comportamenti che possano degenerare in fenomeni di bullismo e di prevaricazione nei confronti dei più deboli e quei comportamenti che possano degenerare in fenomeni di violenza in genere fra i giovani; informare tempestivamente la centrale operativa della municipale sull’insorgere di situazioni che richiedono un intervento di personale delle forze di Polizia.

In sostanza gli operatori in servizio svolgeranno un ruolo di prevenzione, di controllo e infine di segnalazione di eventuali situazioni anomale.