Movida e notti caos in centro La Cassazione cambia le regole

La recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha visto il Comune di Brescia condannato al risarcimento di una famiglia la quale per anni ha sofferto i disagi provocati dal rumore prodotto dagli avventori dei locali sotto casa, viene presa come riferimento dal Comitato Vivere il Centro Storico per ribadire la necessità di un diverso approccio sul tema anche da parte del Comune di Lucca.

Due i principi su cui poggia la sentenza: il "neminem laedere" e il "facere". Il primo prevede che tutti sono tenuti al dovere di non ledere i diritti altrui e prevede il risarcimento nel caso in cui ciò avvenga, mentre l’ altro principio (il "facere") prevede che il giudice possa imporre all’amministrazione il compimento di una data azione su richiesta dell’avente diritto. Questo significa che i cittadini che non possono dormire a causa del rumore prodotto dai locali sotto casa possono richiedere al giudice di ottenere un sostanzioso risarcimento da parte del Comune a causa dei disagi patiti e allo stesso tempo pretendere che l’amministrazione disponga provvedimenti atti a rimuovere le cause dei disagi.

"Per i residenti di alcune zone del centro storico – si legge in una nota del Comitato – l’applicazione dei principi sanciti da questa sentenza costituiranno un grosso sollievo, sia per il risarcimento che potranno avanzare al Comune, sia per il fatto che potranno richiedere misure efficaci che consentano loro di vivere ‘normalmente‘. Un’altra grande differenza è costituita dal fatto che mentre i risarcimenti e i rimborsi previsti dalle sentenze del Tar vedono come controparte l’amministrazione pubblica intesa come apparato, davanti al giudice civile invece può essere chiamato anche il singolo rappresentante della pubblica amministrazione, il quale potrebbe essere chiamato a rispondere in prima persona del rimborsorisarcimento di cui trattasi".

Il Comitato sottolinea come in sostanza possano essere chiamati in giudizio sia direttamente il sindaco che il dirigente. "Di sicuro l’amministrazione, se citata in giudizio per un caso del genere – conclude la nota – non potrebbe nemmeno chiedere particolare comprensione al giudice visto che, a differenza degli anni scorsi, sono stati aboliti alcuni provvedimenti che mitigavano gli eccessi della movida, come la proibizione di sentire la musica fuori dal locale dopo la mezzanotte, oppure di fare ulteriori manifestazioni in deroga acustica nelle due zone riconosciute ‘in sofferenza‘ come accaduto per il Carnevale".