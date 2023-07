Movida, ci risiamo Ma la violenza per favore no

Francesco Meucci

Come andrà a finire non si sa, ma certo per una volta la pensiamo come il Comitato Vivere il Centro Storico. Al quale in passato non abbiamo risparmiato critiche, ma con il quale adesso ci troviamo condividere lo scetticismo sul ”tavolo” promosso dall’amministrazione.

Certo, l’intento è buono oltreché nobile, ma i risultati, temiamo, non saranno quelli sperati. Visto anche il degenero cui si è arrivati: da una parte con l’ulteriore degrado dei comportamenti di una fetta del popolo della notte, dall’altra con l’esasperazione dei residenti ormai arrivata alla violenza.

Se si è alle bastonate ai danni di un cameriere ‘reo’ di fare rumore nel buttare la spazzatura, significa che si è ormai ben oltre e serve qualcosa di più deciso per mettere un freno al caos. Noi da sempre ci battiamo per un approccio diverso verso il problema e che dovrebbe puntare a una crescita qualitativa dell’offerta in modo da isolare e arginare con più facilità il degrado. Può essere una strada, ma certo è anche che se non si corre ai ripari, temiamo che episodi come quelli dell’altra notte non resteranno isolati.