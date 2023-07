Moveco di Capannori, 100€ di bonus al mese ai dipendenti fino al 2023

Di questi tempi è senza dubbio una notizia. L’azienda Moveco, con sede operativa a Capannori e specializzata in opere ecosostenibili, darà una busta paga più pesante ai suoi dipendenti: cento euro di bonus al mese fino al termine del 2023 a tutti i 50 addetti.

L’impresa di Marco Cinacchi e Francesco Cinacchi, da oltre 20 anni operante nel settore dell’edilizia, decide in accordo con tutto il consiglio di amministrazione di implementare gli stipendi dei propri lavoratori per un importo pari a 100 euro dal 1 giugno fino al 31 dicembre 2023. "Lo scopo - spiega Marco Cinacchi - è quello di dare un segnale propositivo a tutti i nostri dipendenti affinché siano supportati nell’affrontare il caro vita, che si sta dimostrando sempre più gravoso per ogni famiglia. Abbiamo deciso di far fronte a questo impegno fino alla fine dell’anno per offrire un supporto concreto al nostro team che oggi conta circa 50 persone".

"Tra bollette andate alle stelle e carrelli della spesa sempre più cari, i dipendenti faticano a far quadrare i conti - aggiunge Francesco Cinacchi - , per questo motivo ci siamo sentiti in dovere di supportare i nostri lavoratori inserendo nel bilancio un costo extra dedicato a questo, una scelta importante che vede confermare il tipo di rapporto familiare che da sempre abbiamo cercato di creare in azienda".

Una dimostrazione, questa di Moveco Italia, che testimonia come il tessuto imprenditoriale lucchese sia attento alle necessità della forza lavoro, e che cerchi in maniera responsabile di migliorarne le condizioni di vita. Una risposta solidale alla crisi che vede come protagonisti non entità giuridiche, ma persone, con la voglia di dimostrarsi parte integrante della comunità. Davvero un bellissimo esempio di lodevole attenzione a coloro che lavorano per l’impresa e che consentono di raggiungere i target di mercato.

Massimo Stefanini