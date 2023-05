Motorsport provinciale Aci apre alla passione e lancia il confronto

Automobile Club Lucca, nell’ottica di coinvolgere tutte le componenti del motorsport locale nella programmazione stagionale delle proprie attività, ha indetto un incontro pubblico per domani alle 21. Un’occasione di confronto che - all’interno dei locali della sede dell’istituzione automobilistica provinciale, in Via Catalani – coinvolgerà equipaggi, responsabili dei team e ufficiali di gara. “Un’opportunità di dialogo tra il nostro ente e chi vive il motorsport in prima persona – il commento di Luca Sangiorgio, direttore di AC Lucca – che ci permetterà di instaurare un rapporto ancora più diretto e costruttivo con praticanti e addetti ai lavori“.