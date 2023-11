Mostre, letture, teatro. In cielo i palloncini rossi

Moltissimi gli eventi inseriti nel calendario in contrasto alla violenza sulle donne, realizzato dagli otto Comuni coinvolti. Nel dettaglio, nelle panetterie e nei negozi alimentari saranno distribuiti i sacchetti con sopra riportati i numeri telefonici da comporre in caso di necessità. Porta Elisa, il Municipio di Altopascio e quello di Porcari, l’istituto Pellegrini Carmignani a Montecarlo saranno illuminati di rosso, il colore simbolo della lotta alla violenza di genere.

Oggi a Palazzo Ducale, l’amministrazione provinciale distribuirà i sottobicchieri contro la violenza di genere, che poi saranno forniti ai pubblici esercizi del territorio. Il 24 novembre a Careggine, alle 11 alla panchina rossa, i bambini della scuola primaria leggeranno testi e realizzeranno cartelloni sul tema. A Montecarlo, dalle 10 alle 12, i ragazzi della scuola “Italo Calvino“ cammineranno fino al centro con letture e lancio di palloncini rossi. Il 25 novembre alle 10.30 a Lucca, nell’auditorium San Romano, saranno presentate le opere degli studenti del Liceo “Passaglia“ per la progettazione della saracinesca dedicata a Vania Vannucchi. A seguire lo spettacolo “From Puccini with love“ del quintetto Lucensis.

Dalle 10 alle 12 in piazza San Michele si terrà “Lucca si intreccia“: ombrelli aperti contro la violenza sulle donne, alle 15.30 alla casermetta San Frediano sarà inaugurata la mostra fotografica “Ricordati di te“. Ad Altopascio, alle 14, partirà la Prima Woman in Run 2023, la marcia contro la violenza sulle donne, e alle 16, allo Spazio Giovani, ci sarà un tavolo di discussione per ragazzi e adulti. A Villa Basilica alle 15, alla scuola primaria “D’Acquisto“ verrà letto “Madre Coraggio“ di Giovanna Cesari. A Porcari alle 17, in piazza Felice Orsi sarà inaugurato l’albero di Natale fatto con le mattonelle di uncinetto mentre alle 18, alla Fondazione Lazzareschi, si terrà la tavola rotonda “Non è un raptus: i segnali della violenza da riconoscere“. Il 26 novembre a Capannori, alle 17 allo stadio di Marlia, ci sarà un flash mob di sensibilizzazione, mentre il 27 a Porcari, alle 9.30 all’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara, ci sarà lo spettacolo teatrale per la scuola “Enrico Pea“ “Neppure con un fiore“.

Il 28 novembre alle 10, a Pescaglia, le scuole secondarie di primo grado “Puccini“ e di San Martino in Freddana realizzeranno opere grafiche e digitali, poesie e riflessioni sul tema. Il 30 alle 11 a Capannori, al mercato di Marlia, sarà posizionata una panchina rossa e sarà dato avvio a un percorso di sensibilizzazione della scuola primaria della frazione. Alle 9.30 a Porcari all’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara ci sarà lo spettacolo “Mai più“ di Chiara Gistri, mentre, alle 21 sempre all’auditorium, in scena “Armonie di pace - musica e poesia contro la violenza“ dell’Itet “Arrigo Benedetti“. Sempre a Porcari, fino al 10 dicembre alla panchina rossa di piazza Felice Orsi sarà presente una “Cassetta per l’ascolto“, con la raccolta di pensieri anonimi.

G.Alb.