Mostra su Dini, Paltrinieri e Santini La poesia e la pittura si incontrano nella Garfagnana del primo ’900

Ieri mattina, alla presenza di Fosco Bertoli presidente e degli altri esponenti dell’Associazione Eidos GarfagnArti, è stata presentata la mostra "Olinto Dini, Oreste Paltrinieri, Giovan Battista Santini nella poesia e nella pittura del paesaggio della Garfagnana del primo Novecento" che si terrà, ad ingresso libero, dal 22 luglio al 3 settembre nella chiesa di Santa Lucia, in via XX Settembre.

L’inaugurazione avrà luogo sabato alle 17. La mostra rimarrà aperta dal martedì alla domenica in orario 17,30-19,30; mentre nei festivi e prefestivi l’apertura ci sarà anche dalle 21 alle 23. Inoltre fino al 30 settembre la mostra, promossa da Eidos GarfagnArti e Comune di Castelnuovo, con il contributo di Fondazioni bancarie e aziende private, rimarrà allestita nella chiesa di Santa Lucia per la visita di scolaresche e gruppi. Gli interessati dovranno rivolgersi alla Pro Loco di Castelnuovo (0583.641007) per fissare la data della visita.

Nella presentazione dell’evento sono intervenuti Nicolò Roni per l’Amministrazione comunale, Fosco Bertoli, Sergio Suffredini, Pierangelo Scatena, Giovanni Battista Santini, nipote del pittore omonimo, Iacopo Regoli coordinatore generale della mostra, Maria Bruna Caproni per la Fondazione Banca del Monte e Francesco Pinagli per l’Unione Comuni.

In esposizione una trentina di quadri di Oreste Paltrinieri (1873-1966) e Giovan Battista Santini (1882-1956) e una ventina di poesie di Olinto Dini (1873-1951). Disponibile anche un catalogo edito da Maria Pacini Fazzi, nel quale è presente, tra gli altri scritti, un saggio su Olinto Dini scritto da Pierangelo Scatena e Sergio Suffredini.

Dino Magistrelli