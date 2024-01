Mostra-omaggio all’artista Nilo Lenci. Il pittore carrista

Con “Nilo Lenci. Un pittore carrista” la Fondazione Banca del Monte di Lucca in collaborazione con la Fondazione Lucca Sviluppo, rende omaggio al pittore e carrista viareggino, a trent’anni dalla scomparsa. La personale, a cura di Antonella Serafini, che gode del patrocinio della Fondazione Carnevale di Viareggio, inaugura domenica 4 febbraio 2024, alle ore 17, al Palazzo delle Esposizioni di Lucca (in piazza San Martino al n. 7) e proseguirà, ad ingresso libero, fino al 10 marzo. Nell’occasione dell’evento inaugurale, si terrà un’esibizione a cura del Liceo Musicale “A. Passaglia”, luogo di formazione dello stesso Nilo Lenci, con l’esibizione del quartetto di clarinetti “Celestine” con Simone D’Olivo, Sara Bianchi, Irene Iuppa e Jessica Della Nina, che eseguiranno musiche di Debussy, Gershwin, Horner, Bonfa, Desideri. Domenica è in programma anche la sfilata dei minicarri di Viareggio lungo l’anello delle Mura e in centro storico.