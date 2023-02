Mostra, mercatino vintage e... ecco la "Vinaria"

Il conto alla rovescia è iniziato per un appuntamento rivolto ai ciclostorici e agli appassionati di ciclismo. Il 4 e 5 marzo infatti, presso il litorale di Lido di Camaiore, lo stand della "Vinaria" aspetta tutti gli interessati per un fine settimana all’insegna del mondo della bicicletta. Durante i 3 giorni, in programma mostra ed esposizione delle biciclette dei campioni. Dal primo pomeriggio di sabato 4 marzo verrà allestito un mercatino vintage dove sarà possibile trovare – oltre ad abbigliamento d’epoca – anche ricambi e articoli legati al mondo della bici d’epoca.

Domenica 5 marzo poi, alle ore 10 dal pontile di Lido di Camaiore, partirà una pedalata d’epoca, prologo della coppa toscana vintage 2023, con iscrizione gratuita. A metà percorso verrà allestito un piccolo ristoro. Al ritorno, per chi lo desidera, pranzo in un ristorante della zona. Lunedi 6 poi l’attesa per la partenza della cronometro della Tirreno Adriatica. A breve maggiori informazioni. Per info e iscrizioni alla pedalata è possibile contattare Roberto Lencioni “Carube” al numero 347.2315386. Info anche sulla pagina Facebook della Vinaria.