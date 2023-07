Mostra “Lucca Composta“, domani alla Zecca l’esibizione dei danzatori de “Lo Studiorum“

Domani alle 18, alla Casermetta S.Donato, Museo della Zecca in piazzale Verdi, spettacolo a chiusura della mostra “Lucca Composta”, con i danzatori de “Lo Studiorum” che si esibiranno in danze rinascimentali. La mostra chiuderà venerdì: è l’ultima occasione per farsi guidare e incontrare gli autori. In mostra 18 opere fotografiche di alcuni monumenti cittadini; il progetto nasce dalla considerazione che il più delle volte il turista, ma anche la maggior parte dei lucchesi, osserva le opere d’arte nel loro insieme senza porre attenzione ai particolari, quei particolari che si trovano solo in monografie specifiche. Gli artisti, un gruppo di fotografi amatoriali, sono Andrea Morandi, Antonella Innocenti, Donato Bellomo, Gabriella Bertolucci, Laura Menesini, Marina Capovilla, Nelita Specchierla, Paolo Pescucci, Silvio Da San Martino.