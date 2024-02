Mostra fotografica di Laura Menesini sul Bangladesh

Domenica 18 febbraio alle ore 16 al Bar Millennium in via Santa Croce, 90 a Lucca si inaugura la mostra fotografica “Bangladesh“ di Laura Menesini.

"Per un’insegnante in pensione amante dei viaggi e del fotografare i diversi modi di vita e le differenti situazioni – sottolinea Laura Menesini – il Bangladesh si è rivelato una fonte preziosa di notizie. Ho potuto ammirare i coloratissimi risciò, le barche luna, tante lavorazioni interessanti come l’essiccazione del pesce o quella del riso e soprattutto la festa Diwali o festa delle luci, sacra per gli induisti. Un viaggio che ti illumina e ti fa riflettere".

Laura Menesini, fotografa lucchese, fa anche parte dell’associazione “WeLovePh“ e ha ricevuto vari riconoscimenti per le sue suggestive immagini. Questa mostra ci trasporta in un mondo lontano, tutto da scoprire.