Mostra di Ugo Conti letture fotografiche e incontro con Cardoni

Due importanti appuntamenti con la fotografia domani 6 e domenica 7 maggio. L’associazione fotografica “WeLovePh“ torna infatti con un’edizione speciale della manifestazione “WeLovePhoto&Light 2023“. Domani 6 aprile alle ore 18 nella chiesa di Santa Caterina, in via del Crocifisso, 1, l’inaugurazione della “Retrospettiva“ dedicata a Ugo Conti, fotografo lucchese scomparso nel 2022. La mostra è organizzata in collaborazione con il Foto Club Lucchese BFI e rimarrà aperta tutti i giorni sino al 21 maggio.

Domenica 7 alle 9.30, alla biblioteca Agorà in piazza dei Servi, verranno invece allestiti 4 tavoli di lettura aperti su prenotazione con Alessandro Fruzzetti, Elena Bacchi, Orietta Bay e Roberto Evangelisti. Per prenotarsi alle letture occorre iscriversi tramite il modulo reperibile all’indirizzo: https:www.supersaas.itscheduleWeLovePHoto&LightWeLovePhoto&- Light_2023 .

Domenica alle 15 nell’auditorium dell’Agorà, la conferenza del fotografo Giuseppe Cardoni, dal titolo “Storie di uomini, Il reportage umanistico finalizzato alla realizzazione di progetti editoriali”.