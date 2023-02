Uomo morto sotto al trattore, tragedia a Nozzano Castello

Rapido l'intervento del 118

Lucca, 16 febbraio 2023 – Tragedia nel pomeriggio in via di Filettole a Nozzano Castello (Lucca), dove un uomo è stato trovato senza vita. Un passante ha dato subito la segnalazione ai soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime informazioni la vittima stava guidando un piccolo trattore quando, per cause in corso di accertamento, è finito schiacciato dalla macchina. Da chiarire la dinamica.

I sanitari del 118 sono intervenuti alle 17,40 ma l'uomo era già deceduto da tempo, come hanno avuto modo di appurare gli specialisti. Sul posto l’automedica di Lucca, ambulanza della Misericordia di Lucca, carabinieri e vigili del fuoco.