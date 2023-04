Incendio in casa, trovato morto dalla sorella

Barga (Lucca), 23 aprile 2023 – Tragedia a Barga, in località Pegnana Bassa: un uomo di 64 anni, P.A., è morto in un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione.

E’ stata la sorella a dare l’allarme quando ha visto del fumo uscire dall’abitazione e ha chiesto soccorso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e la Misericordia di Barga ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. A originare l’incendio sarebbe stato un incidente domestico di origine non ancora meglio precisata.

Il corpo dell’uomo sarebbe stato trovato vicino a una finestra.