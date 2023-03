Settantenne trovato morto in auto, choc in provincia di Lucca

ambulanza

Pescaglia (Lucca), 17 marzo 2023 – Un uomo è stato trovato senza vita all’interno della sua auto. E’ accaduto oggi, 17 marzo, intorno a mezzogiorno quando è stato allertato il 118.

L’uomo, un settantenne del quale al momento non si conoscono le generalità, è finito contro un'altra auto probabilmente per un malore. E’ accaduto in località Martino a San Martino in Freddana, nei pressi del Bar Sport. I sanitari dell'automedica di Lucca non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso.