Morto da settimane in casa popolare a Lucca, ritrovato un cadavere in decomposizione

Era morto da giorni, probabilmente da settimane. Anche se al momento è impossibile dirlo con certezza. Il cadavere, ormai in stato di decomposizione, è stato trovato ieri, in un appartamento in via Turati, all’interno di uno degli immobili di proprietà del Comune (più comunemente noti come “case popolari“). Ad accorgersene e a dare l’allarme è stato un vicino di casa, che ha sentito un cattivo odore proveniente dall’appartamento.

Insospettito e forse anche immaginando che si potesse trattare di una tragedia, ha chiamato la polizia. Gli agenti delle volanti, una volta buttata già la porta, sono dovuti entrare a volto coperto a causa del forte odore.

Una volta dentro si sono trovati di fronte un cadavere decomposto di un uomo. All’interno non c’era nessun altro. È stato impossibile indentificarlo, sia per le condizioni della salma, sia per la mancanza di documenti nell’abitazione. Secondo gli inquirenti potrebbe essere deceduto da un paio di settimane, anche se le alte temperature di questi giorni potrebbero aver accelerato il processo di decomposizione.

Quello che è certo, per il momento, è che l’appartamento risulta essere intestato a un uomo di 59 anni, G.G. Quella casa in zona Sant’Anna gli era stata assegnata nel 2003 e da allora ha sempre vissuto da solo. Nessuno, in questi giorni, avrebbe denunciato la sua scomparsa. Potrebbe trattarsi di lui, ma per poterlo dire con certezza saranno necessari approfonditi accertamenti . La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per lo stato di decomposizione non è stato possibile effettuare l’autopsia, utile a capire le cause del decesso. Ma da una prima ricostruzione e da un esame esterno, la pista sarebbe quella di una morte naturale.

Il sostituto procuratore di turno, Salvatore Giannino, ha disposto un prelievo per l’esame del dna, da comparare poi con i familiari del 59enne intestatario dell’appartamento. Solo allora si saprà di più sull’identità.

Teresa Scarcella