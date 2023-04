Morto carbonizzato in casa Inutile il disperato allarme

Un brutto risveglio per la comunità della montagna barghigiana ieri mattina, con la notizia, che si è diffusa in un baleno, della morte di Piero Agostini, ex muratore di 64 anni molto conosciuto nella zona e anche a Barga, rimasto vittima dell’incendio sprigionatosi nella sua abitazione in località Pregnana Bassa 8.

L’allarme ieri mattina verso le 7,30 quando la sorella Rosa, (che con la sua famiglia, la mamma e il fratello abita nell’abitazione accanto all’uomo) andando nel giardino davanti la casa si è accorta del fumo denso che usciva dalle finestre del primo piano.. Il primo ad intervenire è stato il cognato Alessandro Togneri che con la pompa utilizzata per annaffiare il giardino ha cercato di raggiungere l’uomo. Tale era il fumo che non ci è riuscito, ma è riuscito invece a circoscrivere l’incendio che non si è propagato alla casa intera ma ha devastato solo alcune stanze. Da lì a poco sul posto l’intervento dei soccorritori del 118 giunti con ambulanze dal Pet di Fornaci, dalla Misericordia del Barghigiano dacastelnuovo, e dei Vigili del Fuoco intervenuti nel corso della mattinata anche con un’altra squadra, tutte e due provenienti da Castelnuovo. Purtroppo non hanno che potuto constatare il decesso di Agostini: il corpo era a terra vicino a una finestra che forse tentava di aprire. Poi hanno messo in sicurezza l’abitazione spegnendo le fiamme in attesa del nulla osta del magistrato di turno, la dottoressa Laura Guidotti, per la rimozione della salma, avvenuta poi a fine mattinata.

Sul posto, per raccogliere le testimonianze, anche i carabinieri della Stazione di Barga oltre all’assessore alla protezione civile Pietro Onesti. Arrivato anche il capogruppo di opposizione Francesco Feniello che conosceva molto bene Piero e la sua famiglia. La casa di Agostini pur se danneggiata solo in un paio di stanze è stata dichiarata immediatamente inagibile.

Piero Agostini era un ex muratore che era stato molto bravo stimato nel suo lavoro. Da un po’ di tempo un po’ di problemi di salute gli avevano impedito di continuare il suo lavoro ed era in attesa della pensione. Viveva da solo nella casa dove si sono sprigionate le fiamme, le cui cause, forse una sigaretta rimasta accesa o forse un problema elettrico, forse altro, sono ancora al vaglio delle Forze dell’ordine.

Luca Galeotti