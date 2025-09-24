Gita finisce in tragedia: cade dalla mountain bike, muore a 60 anni

Altopascio, 24 settembre 2025 – Probabilmente è stata la rottura dell’aorta la causa della morte di Rossano Meucci, 60 anni che domenica scorsa in località Chimenti, tra Altopascio e Spianate, è caduto violentemente dalla bicicletta. In tal caso, l’impatto al suolo non avrebbe inciso come fattore determinante. Del resto i dubbi sembrano pochi, visto che è già stato dato il nulla osta per i funerali che, tra l’altro, si sono svolti ieri.

Una tragedia che ha scosso una comunità intera. Meucci, molto conosciuto nella cittadina del Tau per il suo lavoro di carrozziere, era salito in mountain bike quando si è accasciato, andando in arresto cardiaco. Lanciato l’allarme, sono scattati i soccorsi, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza della Misericordia di Montecarlo e la macchina “India”, con i medici a bordo, che è arrivata da Fucecchio, visto che il luogo della tragedia è molto vicino al confine con le Province di Pistoia, Valdinievole ma anche di Firenze.

Inizialmente si è pensato che nell’urto l’artigiano si fosse schiacciato la vertebra C4, che presiede al respiro. Tanto per capire, una lesione midollare a C4-C5 può provocare tetraplegia, con paralisi e perdita di funzione sensoriale che interessa gli arti superiori e inferiori, e può compromettere la capacità respiratoria a seconda del livello esatto di danneggiamento, richiedendo spesso il supporto ventilatorio a lungo termine. Era stato nel frattempo preavvisato Pegaso, che è atterrato in un campo adiacente.

Dopo un tempo interminabile, per i familiari straziati dalla paura, con il massaggio i medici sono riusciti a far ripartire il cuore, dopo circa 40 minuti. Un tempo lungo, ma i sanitari non ne volevano sapere di arrendersi. Il sessantenne si è miracolosamente ripreso, è stato stabilizzato e i volontari, compresi quelli della Misericordia di Montecarlo, hanno collaborato nelle operazioni di carico del paziente sul velivolo di soccorso che ha provveduto a trasportare Meucci all’ospedale di Careggi, a Firenze. Purtroppo però le condizioni del piccolo imprenditore erano già disperate e si sono aggravate nelle ore successive, fino al decesso. Lascia la moglie Marusca e i figli Manuel e Gabriel. Una famiglia distrutta dal dolore.