Morta a 20 anni in casa, va avanti l’inchiesta sulla tragica fine di Elisa Cerone

Lucca, 24 settembre 2025 – Va avanti l’inchiesta della Procura sulla tragica fine di Elisa Cerone, la ventenne di Santa Margherita trovata esanime sabato pomeriggio nel suo letto dalla madre che era andata a svegliarla. Erano stati purtroppo inutili i disperati tentativi di rianimarla: la giovane era deceduta all’ospedale San Luca alcune ore dopo, senza aver mai ripreso conoscenza. La Procura ha aperto un fascicolo e ha affidato le indagini ai carabinieri per chiarire i punti ancora oscuri della vicenda. La morte, secondo i primi accertamenti, potrebbe essere riconducibile a un’intossicazione da farmaci e altre sostanze, anche se è stato del tutto escluso un gesto volontario. Il pm ha disposto l’autopsia che verrà effettuata domani pomeriggio all’obitorio del Campo di Marte dal medico legale incaricato. Nel frattempo i carabinieri, che hanno provveduto a sequestrare vari materiali e il cellulare della ragazza, stanno ascoltando gli amici della vittima per ricostruire le sue frequentazioni e quanto accaduto la sera precedente, quando era uscita per vedersi con qualcuno.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di sabato nell’abitazione di Santa Margherita, dove la giovane viveva con la madre Valentina Serafini. La ragazza era uscita il venerdì sera con alcuni amici ed era rientrata molto tardi. Aveva avvisato la madre che forse sarebbe restata a dormire fuori da un amico, poi invece era tornata e si era messa a letto, non prima di aver inviato un messaggio a un amico dicendole di passarla a prendere sabato nel tardo pomeriggio per andare a Firenze. Niente faceva dunque presagire la tragedia.

“Elisa – spiega la madre Valentina che lavora come operatrice socio sanitaria – assumeva quotidianamente dei farmaci per una terapia e potrebbero aver interagito con qualche altra sostanza. Io spero proprio che le indagini riescano ad accertare quello che le è successo. Voglio sapere com’è morta mia figlia... Quando sono andata svegliarla, sabato verso le 16, mi sono resa subito conto della situazione disperata e ho dato l’allarme al 118. Ma è stato tutto inutile purtroppo...”.

P.Pac.