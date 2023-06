Morianese sulle barricate “Noi sempre dimenticati“

Tre mesi di vuoto pneumatico. Tanto è passato dagli ultimi incontri del comitato paesano Murrius (zona del Morianese) con gli amministratori di Comune e Provincia per tentare di risolvere piccole grandi criticità dei quartieri. Dalla strada provinciale pericolosa, l’assenza di punti luce, un parco giochi promesso ma con date “inafferrabili“, un tutor posizionato in aperta campagna anzichè in corrispondenza dei centri abitati. E, non ultimo, la mancanza di un parcheggio a servizio della scuola primaria e dell’asilo. Questioni aperte su cui da tre mesi dai “palazzi“ delle istituzioni è calato un assordante silenzio.

“C’è un problema di sicurezza per i nostri quartieri, un problema urgente e noi tutti ci auguriamo che non si voglia aspettare che ci scappi il morto – dichiarano i referenti del comitato Murrius –. Abbiamo fatto proposte in merito. Ad esempio quella, semplice, di istituire un limite di velocità unico per tutta la provinciale del Morianese, ovviamente a 50 chilometri orari, mentre in alcuni tratti è di 90. Aiuterebbe un tutor posizionato secondo logica, non come adesso piazzato in aperta campagna. Il dispositivo funziona se ’fa la guardia’ ai centri abitati, altrimenti rischia di diventare solo un antipatico acchiappa multe“. Nel recente passato le polemiche non sono certo mancate su questo punto. Il tutor posizionato dalla Provincia esclude anche uno dei punti più vulnerabili, la zona della scuola primaria e asilo. Altra criticità, quella di una scuola costruita all’epoca senza dotarla di un’area di parcheggio, oltretutto su una curva stretta e un incrocio. “Ci sono stati degli incontri con l’amministrazione comunale e con la dirigente scolastica – così il comitato –. Le soluzioni sarebbero due: o realizzare il parcheggio in un’area attualmente di proprietà privata oppure prendere una piccola parte del vasto giardino, in gran parte non utilizzato, dell’asilo. Purtroppo la dirigente scolastica non si è detta favorevole a questa ultima opzione, e ci è dispiaciuto non poco“.

Il Morianese chiede anche soluzioni specifiche per le zone più pericolose della via provinciale, dove l’altro giorno una signora anziana, uscendo di casa, è stata urtata dallo specchietto di un’auto in velocità. Ed è andata bene. “Nei punti più stretti della carreggiata dove ci sono muri delle case a filo strada servirebbero semafori lampeggianti, strisce pedonali. Le corti hanno bisogno di illuminazione, così alcuni tratti della provinciale di Moriano, che sono lasciati al buio“. E poi pare ancora in stand by il parco giochi che doveva sorgere vicino al campo sportivo. “Sappiamo che ci sono 200mila euro stanziati ma nessuno ci dà certezza sui tempi. E’ un’esigenza forte per le famiglie, al punto che saremmo disposti a autofinanziarci per tentare di realizzarla – sottolinea il comitato Murrius –. Ci auguriamo di riuscire a avere notizie chiare e date certe, perchè le attese nel Morianese durano da troppo tempo“.

L.S.