Morì a San Giuliano Pisa: "No all’archiviazione" della morte di Anmol Kumar

I genitori e gli zii, con l’avvocato Andrea Callaioli, si sono opposti alla richiesta di archiviazione sulla morte del loro bimbo Anmol Kumar, che avrebbe compiuto 7 anni pochi giorni dopo quella giornata maledetta, era l’estate del 2022. Il bambino fu rianimato anche in quel caso da un ex volontario della Croce Verde di Lucca. Anmol Kumar era arrivato con i genitori al parco divertimenti del Piccolo mondo a San Giuliano. "Era con la zia e la cuginetta nella piscina più piccola ma a un certo punto hanno deciso di trasferirsi in quella più grande. Pochi secondi e non l’hanno più visto: era già caduto in acqua, non sappiamo come, nessuno di noi ha visto, l’hanno tirato fuori", ci aveva raccontato lo zio. Il bimbo era stato soccorso da un medico presente e dal volontario. A Cisanello era giunto già gravissimo, poi era stato trasferito al Meyer. Nel tempo sono state messe insieme testimonianze e i video dei presenti per ricostruire l’accaduto. Il pubblico ministero, che segue il caso, ha chiesto l’archiviazione. La famiglia si è opposta ed è in attesa che venga fissata l’udienza, probabilmente entro la fine dell’anno.

A. C.